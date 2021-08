Acreanão prossegue hoje com duas partidas na Arena da Floresta

Duas partidas na tarde e noite deste sábado (21) movimentam no estádio Arena da Floresta, mais uma rodada do Campeonato Acreano -2021.

O primeiro confronto será entre o vice-líder Humaitá diante do Andirá EC, às 15h. O duelo para o Tourão vale a ponta da tabela de classificação. Uma vitória será suficiente para empurrar o Tourão para a primeira posição na classificação.

O técnico Márcio Parreira para a partida não poderá contar com o zagueiro Diego e com o atacante Cleisson. O primeiro sentiu um problema muscular na partida do meio de semana contra o Galo Carijó. Os substitutos serão o zagueiro Douglas e o atacante Gustavo. O Tourão deve ir a campo com a seguinte formação: Martins, Xavão, Douglas, Vinícius e Caetano; Dudu, Dodô, Marquinhos e Kariri; Gustavo e Aldair.

Por outro lado, o Morcego joga tudo ou nada no confronto. Uma vitória deixa o time matematicamente ainda com chances de classificação para o returno. O técnico Pedro Caçapa para o duelo terá algumas baixas. O meia-atacante Marllon e o zagueiro Jhonatan não serão relacionados para a partida. O primeiro foi expulso na vitória do último final de semana contra o São Francisco por 1 a 0, assim não entrando em campo neste sábado. O segundo, após a morte da sua mãe, ocorrida no meio de semana na cidade de Salvador-BA, deixou o clube. Outro jogador que também deixou o Morcego durante a semana foi o volante Daniel. Segundo informações, um forte vendaval levou o terraço inteiro da casa da mãe e o atleta optou pelo retorno para a Paraíba. Com isso, a provável escalação do time andiraense para encarar o Tourão será: Babau; Michel, Anderson, João Carlos e Bruno; Guilherme, Antônio Marco, Wesley e Jeferson; Jhon e Vinícius.