Acreano, morador do bairro Sobral conquistou lugar de destaque no MMA ao assinar contrato com o XFC

Alyne Rebouças minha afilhada sua felicidade sempre será minha prioridade. Quero desejar muita sabedoria, paz, saúde, amor e sucesso! Que você saiba lidar com todos os obstáculos da vida e siga sendo essa pessoa maravilhosa e batalhadora. Conte comigo para o que precisar. Parabéns pelos seus 16 aninhos!

Socorro Pires matando a saudade dos tempos das cavalgadas no melhor estilo cowngil, pronta para uma boa pescaria. Não tem cavalo vai peixe mesmo!

Flor Morena Brígido fez 18 aninhos e vai ingressar na faculdade de Medicina da Uninorte para a alegria da mãe a cerimonialista Lidiane Lopes Brígido.

A animação da pequena turma do curso de Nutrição Fameta 2020 prontinha para receber o diploma.

Moyra Smith uma das colaboradoras da mãe da Rainha Elizabeth, nas décadas de 70 e 80, ao receber um pedaço do bolo de casamento do príncipe Charles com Lady Di percebeu que o alimento, no futuro poderia ser uma relíquia e o guardou no interior de uma lata, congelando-o por 40 longos anos. É uma das 23 fatias oficias comprovadas com emblemas reais feitos de açúcar. A guloseima foi leiloada pela família da ex funcionária da realeza por 15 mil euros após 40 anos, no último dia 11 de agosto em Londres e foi disputadíssimo! Vai um bolinho de 40 ano aí?

O acreano de Rio Branco Matheus Camilo, morador do bairro Sobral conquistou lugar de destaque no disputado esporte do MMA ao assinar contrato com o XFC, (Xtreme Fighting Championships), organização internacional de artes marciais mistas e já começou a lutar profissionalmente. Ventos de sucesso ao jovem guerreiro!

O ex prefeito do município de Senador Guiomard André Maia voltou com tudo para sua profissão de cirurgião dentista em sua clínica de Medicina e Saúde Camoa oferecendo um leque de opções em tecnologia para esses tempos de pandemia. Eu conversei com ele sobre o assunto no meu IG @beth_news_

A psicóloga pernambucana Heloísa Vargas escolheu passar seu aniversário com a família do marido em Rio Branco. Ela causou de dama de vermelho para receber a idade nova sem aglomeração.

Que os anos que se somam, que ainda são poucos, nunca sejam um peso, mas que façam parte de uma infinita conta de novas experiências que o façam crescer e aprender cada vez mais e melhor. Que esse novo ciclo traga muitas surpresas boas e momentos inesquecíveis meu amigo Douglas Richer.

*Expectativa para a inauguração de um dos maiores parques aquáticos da região norte, o Amai Park, localizado no ramal da Piçarreira, na Estada Ac-40 que liga a capital Rio Branco ao município de Senador Guiomard. Em fase final de acabamento, o setor midiático da obra promete 15 atrações, tais como piscinas com ondas, Rio lento, haf pipe, toboáguas radicais, ilha, área vip e campo de futebol. O que mais tem chamado a atenção é o valor do passaporte: R$ 3.700. A pandemia afetou a inteligência financeiro do grupou ou pretendem “elitizar” o local. Eita, vixe!!!

*De fato será uma grande novidade para os acreanos, mas para os vizinhos bolivianos de Santa Cruz de La Sierra, por exemplo, não chamará atenção. São tantos parques aquáticos com estrutura bastante superior, em quase todos os bairros da cidade com preços acessíveis a todos os bolsos.

*Sou a favor de quem não se vacina, que seja punido com proibição de viajar, ou qualquer outra coisa. Quem não se vacina prejudica quem se cuida. Não é justo sair impune. Vacinação tem que ser um ato coletivo.

*A Câmara aprovou a MP 1045, que permite contratação de jovens sem vínculo trabalhista, sem férias, FGTS, ou 13º salário. Também reduziu o valor da hora extra de categorias com horário reduzido, como telemarketing e jornalista, e dificulta a fiscalização contra o trabalho escravo. Isso é viver no Brasil!

*O Brasil não é a Costa Rica. Não precisa fazer parte da OTAN. É um país que não busca ser um protetorado dos EUA. Não é de leite condensado que as FFAA estavam precisando. E o episódio da falta de oxigênio em Manaus já havia deixado claro o sucateamento das nossas FFAA, pela dificuldade e demora em acionar os únicos aviões capazes de transportar oxigênio sem explodir. Um projeto de nação soberana deve, obrigatoriamente, passar pelo fortalecimento do Itamaraty e pela reconstituição das FFAA.

*Banqueiros internacionais não arriscam seus dinheiros em países com política e economias instáveis.

*Ministro da Educação Milton Ribeiro defende que universidade seja para poucos. Olha a burguesia avisando que ela não irá permitir ascensão social dos seus serviçais. “Imagina, aeroporto não vai ficar cheio de gente esquisita” É a exclusão social que fala?

*Imagina o inferno que é ser primo de medalhista. ” Porque teu primo na tua idade…”

*Qual seu nível de ansiedade? O meu é a bateria do celular estar 89% e ter medo de acabar.

*Mais 5 coisas que se confirmaram no último ano e meio: 1) Seres humanos podem ser treinados e condicionados rápida e facilmente a alterar seu comportamento de forma significativa – para melhor ou para pior; 2) Quando suficientemente amedrontada, a maioria das pessoas não apenas aceita o autoritarismo, mas clama por ele; 3) A maioria valoriza segurança e proteção acima de independência e liberdade, ainda que tal “segurança seja meramente uma ilusão; 4) A “Ciência” virou uma pseudo-religião secular para milhões de pessoas no Ocidente. Essa religião tem pouco a ver com a verdadeira ciência; 5) As indústrias da política, mídia, ciência e saúde são corruptas em diferentes níveis. Cientistas e médicos podem ser comprados tão facilmente quanto políticos.

Encontrar nosso divino

É importante perceber que o despertar da vida depende de você. Libere seu coração e deixe que ele construa seu destino. A felicidade é uma experiência ligada à sabedoria. Sua vida muda quando você muda. Deixe o sorriso se abrir em seu rosto, a melhor cura para a depressão, o baixo-astral é abrir os olhos para o mundo. Enquanto você acreditar, o medo não vai se instalar.

Para viver intensamente é necessário conviver com os riscos. Por isso acredite sempre, por pior que seja a situação. Não deixe a dúvida tomar conta de você. Nosso maior adversário está dentro de nós. É preciso entrar com vontade, com propostas válidas e positividade nos projetos da vida, até que o rio se transforme em mar. Poder é ser dono de sua própria atenção. Alguém já disse que visão é a arte de ver o invisível. Nós é que transformamos a semente em árvore para poder colher os frutos. A primeira ponte é a do sentido da vida. A segunda ponte é a do silêncio. A terceira ponte é a da simplicidade. A quarta ponte é a do sentimento. Você é a pessoa que escolhe ser.

Um dos segredos da felicidade é saber criar condições para que a vida dependa de nós. Viver é a arte de realizar sonhos. Viver é mesmo criar as oportunidades. As mudanças ficam mais fáceis quando o que se passa dentro de nós é explicado e compreendido de fato por nós. O prazer real da vida é a possibilidade de realizar o divino que existe dentro de cada um de nós. Precisamos estar com ele em todos os momentos.

Beth Passos

Jornalista (não coach)