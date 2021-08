Acusado de tráfico de drogas, monitorado é preso pela PC de Sena Madureira

Com base em um amplo trabalho de investigação, policiais civis de Sena Madureira realizaram nesta terça-feira (10), a prisão de um homem de 24 anos de idade acusado pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi processada na Rua Siqueira Campos.

De acordo com o delegado Marcos Frank, titular da unidade de segurança pública de Sena, foi percebida uma movimentação atípica na casa do infrator razão pela qual se iniciou um monitoramento no local feito através de filmagens. Nas imagens, a Polícia Civil comprovou a comercialização de drogas e o delegado pediu, junto ao poder judiciário, sua prisão preventiva.

Na residência do acusado, os agentes encontraram um celular e 250 reais em dinheiro vivo, adquiridos provavelmente com a venda de drogas.

O homem já tinha passagem por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e utilizava tornozeleira eletrônica.