Adolescente de 17 anos é apreendido acusado de matar homem a terçadadas em Rodrigues Alves

As Polícias Civil e Militar de Rodrigues Alves apreenderam na manhã desta segunda-feira, 23, o menor F.A.M, de 17 anos, acusado de ter matado nesse final de semana Alex Paranaíba do Nascimento com várias terçadadas. A vítima foi atingida na cabeça, o que causou traumatismo crânio encefálico e lesões em outras partes do corpo.

Segundo o delegado José Obetânio, o menor afirmou que durante bebedeira a vítima lhe deu um tapa na cara e ele a matou com um terçado. “Hoje durante as buscas o menor foi encontrado no Ramal do Barro Vermelho. Pelo ato infracional relativo ao homicídio será encaminhado à Comarca de Mâncio Lima e deverá ficar internado no Instituto Sócio Educativo – ISE. Seja maior ou menor de idade, a Polícia alcança essas pessoas que cometem crimes”, relatou o delegado.

O homicídio aconteceu madrugada deste domingo, 22, na porta de casa de Alex, na frente da mulher e de uma filha do casal. Alex era irmão de um policial militar de Rodrigues Alves.