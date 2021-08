Afluentes Acreanas: peça que conta história do Acre será exibida neste sábado

Neste sábado (21), o Grupo Candeeiro apresenta a peça “Afluentes Acreanas”, de Jaqueline Chagas, no Memorial dos Autonomistas, às 19h. O espetáculo navega na história do Acre e terá apresentação única neste final de semana, a convite da II Semana do Teatro, realizada pela Federação de Teatro do Acre (Fetac).

“Convidamos o espectador a ir conosco nesse embarque fluvial que começa bem antes do Acre ser Acre, em um tempo em que os donos dessas terras eram os indígenas, muito antes dos coronéis, seringueiros, bolivianos, peruanos. Ao mesmo tempo mergulhamos nessa época que trouxe o Acre a quem é hoje, sua luta para entrar no Brasil, sua emancipação, sua volta ao Brasil, o que somos hoje. Tudo isso é explorado pelos três atores de Afluentes Acreanas”, explica a escritora da peça, Jaqueline Chagas.

Para assistir a apresentação, a organização do evento optou que os lugares fossem reservados em decorrência das restrições da pandemia de Covid-19 e atualmente as vagas já estão esgotadas, mas o Grupo Candeeiro traz outra oportunidade de mais pessoas terem acesso ao espetáculo com a estreia da terceira temporada de apresentações entre os dias 18 de setembro a 10 de outubro, aos sábados e domingos, às 19h no Memorial dos Autonomistas.

A peça

A peça Afluentes Acreanas começou a ser escrita em 2018, a partir de conversas e vivências da escritora no interior do Acre com bisavós e avós, mas foi finalizada apenas em 2020. Além disso, a peça recebeu o 3º lugar no Prêmio de Literatura na categoria dramaturgia da Fundação Garibaldi Brasil, através da Lei Aldir Blanc na edição do ano passado.

“A peça é por muitas vezes densa e pesada em alguns assuntos, nunca me atraiu passar a mão na cabeça do público, gosto de falar as coisas como elas são, depois cada um decide o que é bom ou ruim, mas foi também pensando no caráter poético do espetáculo que os poemas de Iandra Moraes entraram na dramaturgia”, explica Jaqueline.

II Semana do Teatro 2021

A Fundação de Teatro do Acre (Fetac) realiza a II Semana do Teatro 2021, entre os dias 16 e 21 de agosto, com uma intensa programação, com 16 espetáculos, performances e/ou lives de grupos para o público de forma presencial, após realizar em março uma edição totalmente online.

O evento é realizado pela Fundação Elias Mansour por meio do edital Arte e Patrimônio e pela Fetac, além do financiamento pela Lei Aldir Blanc (LAB). São mais de 10 apresentações teatrais gratuitas de 10 grupos em vários pontos de Rio Branco.