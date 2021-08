Agosto lilás: Prefeitura Municipal de Rio Branco lança Campanha Agosto

Durante o mês de agosto a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, realizou o lançamento das atividades em Combate a Violência Contra a Mulher, que faz parte da Campanha Nacional de enfrentamento a violência contra a mulher denominada de Agosto Lilás.

Entre as atividades, estará destacando os 15 anos da Lei Maria da Penha que prevê todas as punições contra toda e qualquer violência contra mulher.

As ações estarão sob a orientação da Diretoria de Direitos Humanos e executada pelo Departamento de Políticas para Mulheres, estiveram presentes no ato realizado na manhã desta segunda-feira, dia 02/08, o Prefeito Tião Bocalom, representantes da DEAM, da Polícia Militar do Estado do Acre, a Diretora de Direitos Humanos do Município Rila Freze, a Vereadora Lene Petecão, a Gerente do Departamento de Políticas para Mulheres, Rebeca de Paula representando o Conselho Municipal da Mulher, entre outras autoridades e convidados.

Fotos: