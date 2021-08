Aldo destaca confiança em recuperação de McGregor: “Nunca duvido dos campeões”

No período de 2014 a 2015, José Aldo e Conor McGregor protagonizaram uma intensa rivalidade que culminou o confronto entre os dois pelo cinturão do peso-pena (66 kg) do Ultimate.

Depois do combate, os dois nunca cultivaram uma relação próxima, mas o primeiro passo para deixar as rusgas para trás foi dado, e pelo brasileiro, que não deixou de prestar solidariedade ao irlandês após ele fraturar o tornozelo no UFC 264.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), o ex-campeão do peso-pena lamentou o fato que aconteceu no último dia 11 de julho, em duelo entre McGregor e Poirier.

No entanto, de acordo com o brasileiro, Conor, mesmo após passar por uma cirurgia delicada e ser obrigado a passar por um longo período de recuperação, tem totais condições de dar a volta por cima e retornar ao octógono em alto rendimento.

“Primeiramente fico triste por causa da lesão. É bem difícil, nós trabalhamos com o nosso corpo, a gente sempre procura mantê-lo em bom estado porque assim a gente pode estar sempre trabalhando. A luta estava sendo bem legal até pelo fato do Conor esquecer um pouco do lado [da provocação] e procurou ser o lutador e vencer até que aconteceu o episódio da perna dele, mas, cara, eu acho que tudo depende dele. Se ele quiser voltar de novo, vai se empenhar, abrir mão de certas coisas para chegar, se dedicar e retomar o caminho das vitórias”, afirmou o ex-campeão do Ultimate, antes de completar.

“Eu acho que ele consegue (voltar a lutar em alto nível). Eu nunca duvido dos campeões, da mente e da vontade deles. Ele já dominou e já foi campeão peso-leve e peso-pena. Tudo depende dele. Se ele quiser voltar em alto rendimento, ele consegue”, concluiu.

José Aldo pisa novamente no octógono mais famoso do mundo neste sábado (7). O brasileiro mede forças diante do compatriota Pedro Munhoz, em luta válida pelo peso-galo (61 kg) no UFC 265, que será realizado em Houston (EUA).

A última vez que o ‘Campeão do Povo’ atuou foi em dezembro de 2020, quando conseguiu seu primeiro triunfo na divisão superando Marlon Vera, por decisão dos jurados.