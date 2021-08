Alto Acre: 24 agentes da Polícia Federal realizam operação na fronteira; penas podem chegar a 23 anos

Operação “REMOTE” apura crimes da lei antidrogas e infrações penais correlatas: a Polícia Federal deflagrou nesta sexta feira (06/08/2021), na região do Alto Acre a operação “REMOTE”, cujo objetivo é combater o tráfico de drogas, bem como outros crimes praticados como meio para a mercancia da droga.

A investigação teve início em meados do ano de 2020, ocasião em que a equipe de investigação da delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia identificou um grupo criminoso que vinha praticando Tráfico de Drogas, bem como realizando outros crimes como meio de financiar o tráfico. Percebeu-se que o grupo agia sob o comando de pessoas de dentro do presídio.

A Operação ““REMOTE””, a qual faz alusão ao modo como as ordens eram transmitidas, ou seja, remotamente a partir do presídio, cumpre ao todo 04 (quatro) mandados de busca e apreensão e 07 (sete) mandados de Prisão Preventiva. Os envolvidos foram intimados/oportunizados a prestarem esclarecimentos sobre os fatos. Os trabalhos contam com a participação de 24 policiais federais.

Os envolvidos estão sendo investigados, além de outros crimes, pelos delitos de Tráfico de Drogas e integrar organização criminosa, crimes que, somadas as penas, pode chegar até 23 anos de pena de reclusão.