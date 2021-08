Ambev, Pague Menos e mais: ContilNet separa as melhores vagas para Rio Branco nesta segunda-feira

O site LinkedIn publicou nesta sexta-feira (06), 04 vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: jovem aprendiz, operador de loja, jornalista e programador Android que tenha domínio na área da tecnologia da informação.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para algumas das vagas listadas acima, bem como a de estágio na Ambev, que proporciona benefícios como planos de saúde e odontológico:

– Estágio na cervejaria Ambev: tempo integral, ensino médio completo, operacionalização das atividades desenvolvidas viabilizando o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela sua área de atuação, contribuição para a otimização dos serviços;

– Operador de loja na Farmácia Pague Menos: Atender os clientes no caixa, balcão, telefone e dependências da loja; efetuar conferência e precificação de produtos e realizar reposição de produtos nas prateleiras. Como pré-requisitos, além do ensino médio completo e informática básica, é desejável que o candidato já tenha experiência com venda de medicamento, e que tenha curso de auxiliar de farmácia.