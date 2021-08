Ana Maria Braga é criticada por postar foto do neto pelado nas redes sociais

Neste sábado (21/8), Ana Maria Braga usou seu perfil no Instagram para postar uma foto do neto mais novo, Varuna, de dois meses, pelado. “Um sorriso de Varuna para alegrar seu sábado! Bom fim de semana”, legendou a apresentadora. A imagem, no entanto, chamou a atenção dos seguidores, que criticaram a nudez do bebê.

“Ana, que netinho lindo. Mas cuidado com a questão da pedofilia. Tampa o pintinho”, alertou uma fã. “Apaga e se quiser coloca outra foto cobrindo as partes dele. Tem muito pedofilia nessa rede”, aconselhou outra. “Nossa, que péssima postagem. Falta de respeito com a criança”, detonou uma terceira.

