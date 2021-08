Análise: sem brilho, Grêmio mostra efetividade e sobe degrau na luta contra o rebaixamento

Sem qualquer brilho e ainda longe de ser regular, mas sim com efetividade, o Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0 no último sábado, na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. O triunfo, ainda que pequeno no contexto geral, representou a subida de um degrau na luta contra o rebaixamento.

A distância para deixar o Z-4 encurtou com a segunda vitória seguida. Sem os resultados deste domingo, o Grêmio está em 17º, com 16 pontos – um a menos que o Cuiabá, 16º. Abaixo do Tricolor, estão América-MG e Sport, que ainda não jogaram.

– É uma alegria maior porque pela primeira vez no campeonato ganhamos duas seguidas. E a gente consegue dar um passo grande para fugir do rebaixamento. Continuamos, mas estamos já com uma situação bem melhor. Temos uma longa caminhada ainda pela frente – comentou Felipão após a partida.

O contexto dá sinais favoráveis ao Grêmio. Mas para que o clube chegasse até tal cenário a noite de sábado foi, de certa forma, tensa para o próprio time gremista.

Isso porque Rossi, com menos de um minuto, e Rodriguinho, tempo depois, quase abriram o placar na Arena. A escolha de Felipão por Léo Pereira no meio, revezando com Douglas Costa na ponta direita, não teve sucesso. O Tricolor encontrou dificuldades para atacar a defesa baiana, que se retrancava.

Com a bola, poucos jogadores no Grêmio tinham a criatividade necessária para originar uma chance de perigo. Douglas Costa até tentava armar tabelas ou jogadas similares, mas nada de grande efeito. É fato que o Tricolor busca mais o ponto do que o desempenho no momento. A dúvida é até quando a estratégia surtirá efeito.

– O Grêmio está sendo um time pragmático até encontrarmos o ponto de equilíbrio técnico. O que temos que fazer é não perder, pontuar, depois se possível ganhar dentro de um conceito de recuperação. Nós entramos nessa e nós vamos sair dessa – avaliou o presidente Romildo Bolzan.

