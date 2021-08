Anderson Silva encara Tito Ortiz no boxe no mesmo card de Belfort vs De La hoya

Ao que parece, Anderson Silva vai mesmo permanecer no boxe. Após vencer o pugilista Julio César Chávez Jr., em junho, no México, ‘Spider’ reforçou seu amor pela nobre arte e se colocou à disposição para realizar novas lutas nos ringues.

Sendo assim, a imprensa especializada especula que o próximo compromisso do ex-campeão do UFC seja contra Tito Ortiz, no dia 11 de setembro, em Los Angeles (EUA), no evento da ‘Triller Fight Club’ liderado por Oscar De La Hoya e Vitor Belfort. A informação foi divulgada pelo site ‘MMA Fighting’.

Anderson Silva, de 46 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge no MMA, o brasileiro marcou época no UFC. ‘Spider’ conquistou o título do peso-médio (84 kg) logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes.

Não à toa, o veterano é considerado por parte da comunidade das artes marciais mistas o maior nome da história da modalidade. Seus principais triunfos foram diante de Chael Sonnen (duas vezes), Dan Henderson, Demian Maia, Forrest Griffin, Rich Franklin (duas vezes) e Vitor Belfort.