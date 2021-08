Andressa Urach detona Anitta para defender Bolsonaro

E o nome de Anitta segue em pauta nessa terça-feira (10), após a cantora ter se envolvido em uma polêmica com sua ex-amiga Lary Bottino, que rendeu pitacos até de Nicole Bahls, agora foi a vez de Andressa Urach provocar a dona do hit “Girl From Rio” nas redes sociais. Isso porque, a influenciadora e empresária detonou Anitta para defender o presidente Bolsonaro.

A provocação a Anitta aconteceu após a artista publicar duras críticas ao chefe do Executivo, pela sua insistente campanha em prol do voto impresso. Em seu perfil no Twitter, a cantora criticou também a gestão do governo do presidente Bolsonaro, declarando que ele está levando a imagem do país para o lixo.

“Até a diretora da minha escola cancelava o desfile do pelotão da bandeira quando tinha uma chuva ou um empecilho do tipo. O cara com o país acabando tá fazendo desfile… olha… vou te falar, viu. Imaginando os presidentes dos outros países sentindo aquela vergonha alheia”, começou dizendo a cantora.

E continuou: “E não pensem vocês que ter boa relação com outros países só afeta a vida do rico. Não, não! Um país com boas relações internacionais consegue muitas aberturas pra oportunidades que são sentidas pela sociedade inteira. Do rico ao pobre”. Em seguida, Anitta seguiu seu pronunciamento declarando que o presidente está jogando a imagem do país no esgoto.

Anitta ainda finalizou criticando a campanha do presidente ao voto impresso em 2022: “Estamos isolados do mundo. Tudo graças a esse energúmeno que só olha pro próprio umbigo. Parece uma piada… o cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô agora quer que o povo vote impresso”.

Quem não gostou nada das críticas da cantora foi Andressa Urach, que usou seu perfil no Instagram para detonar a artista: “Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável. Vai rebolar o bumbum que disso você entende, para que ta feio”, escreveu Urach em seu perfil no Instagram.

Entenda a treta entre Anitta e Lary Bottino

A influenciadora digital Lary Bottino estava muito afiada em suas redes sociais na manhã dessa segunda-feira (10). Isso porque, a ex-participante do ‘De Férias Com o Ex Celebs’, resolveu abrir uma “caixinha” de perguntas em seu perfil oficial no Instagram para tirar as dúvidas de seus seguidores. Um dos fãs da influencer quis saber o que ela acha das novas amizades da cantora Anitta.

“O que você acha da nova amizade de Anitta com Lucas Guedez e Rafa UC” perguntou o fã. Bottino então respondeu: “Acho que eles tem que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”, debochou a influenciadora em seu perfil no Instagram.

O que Lary Bottino provavelmente não esperava, é que a própria cantora fosse responder as suas declarações. Através de um comentário em um insta de celebridades, a dona do hit “Girl From Rio”, soltou o verbo e detonou a influenciadora digital: “Exatamente meu jeitinho. Dou a mão, o braço, a casa, as asas pra pessoa voar…” começou dizendo a cantora.

E continuou: “Se a pessoa é compatível com o tipo caráter que eu gosto de ter ao meu lado e nao muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos…. caso contrário eu realmente nao tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da Internet achar que eu sou a amiga de todo mundo.”

Por fim Anitta finalizou o assunto, debochando da sua ex-amiga: “Gostou, ta gostado. Não gostou? é só nao se aproximar quando estiver precisando”. Finalizou. Larry Bottino não deixou barato e tratou logo de responder a cantora e ex-amiga com mais um textão nas redes sociais:

“Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar nem 1% e se desfazer quando você bem entender, como você faz com metade deles. Esses de 10 anos não conheci. Nenhum deles esteve por exemplo quando você tava com trombose e só eu estive lá”, se defendeu Lary Bottino.

