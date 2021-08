Antonia Fontenelle revela medo de vacina contra a covid e polemiza

Apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Antonia Fontenelle surpreendeu com uma nova declaração. Desta vez, a apresentadora polemizou ao falar sobre a vacina contra a covid-19. A famosa disse que ainda tomou o imunizante por medo.

“Eu não tomei a vacina ainda, porque quando eu for tomar será a da [farmacêutica] Janssen, porque se eu morrer será de uma dose só”, disparou a atriz em entrevista ao Four Talk Cast, no YouTube, na última segunda-feira (2). Leo Dias, que participou do vídeo ficou surpreso e reagiu: “Você não tomou vacina? Mas a sua idade já passou há muito tempo”.

“Há muito tempo, mas eu deixei passar. [Eu não tomei] com medo de morrer. Eu estou com medo. Eu sou Juliano Cazarré futebol clube”, declarou a youtuber, fazendo referência às notícias de que o ator da Globo se recusou a tomar o imunizante e voltou atrás, após descobrir a possibilidade de ficar de fora do elenco do remake de Pantanal.

Por fim, Antonia Fontenelle ainda descartou a possibilidade de ser reinfectada com a doença e garantiu: “Eu já peguei isso [a covid] e não vou pegar de novo”. No final do vídeo, ela declarou que vai tomar vacina, mas não deixou claro quando.

Também na entrevista para o Four Talk Cast, Fontenelle revelou que recebe convites para entrar no elenco de A Fazenda, da Record, desde a primeira temporada. No entanto, ela nunca aceitou e explicou o verdadeiro motivo.

“Fui chamada em todas as vezes. Eu não chego nem no valor [na negociação]”, afirmou a famosa, que garantiu que não entraria no programa da Record. A youtuber seguiu: “Eu tenho dois pequenos e fico louca longe deles. Não tenho condição de ficar longe deles. Minha família está no sertão. Não tem ninguém perto. Esse é o ponto maior”.

“Se eu entrar eu ganho. As pessoas têm uma imagem muito errada de mim. A imagem que a imprensa quer passar de mim”, completou Antonia.