Ao ContilNet, Secretaria de Saúde anuncia nova estratégia de vacinação contra Covid-19 em Rio Branco

Cerca de 75% da população rio-branquense já tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19. 28% já tomou a segunda, mas pelo menos 7 mil pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal.

Para acelerar ainda mais o processo de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde prepara para esta semana uma ação de busca ativa dos retardatários que ainda não tomaram a primeira dose e também dos que ainda não foram em busca da segunda.

“Vamos montar uma operação na Regional do São Francisco essa semana. Identificamos que aquela regional é muito grande e por isso vamos levar uma estrutura para alguma escola, vamos ainda ver o local pois precisa ser climatizado para podermos armazenar corretamente as doses. Mas dois dias antes, as equipes já estarão naquela regional para avisar à população da ação que vai ocorrer e colocaremos um carro de som para alertá-los”, explicou o secretário Frank Lima.