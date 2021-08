Ao lado dos filhos, Thales Bretas é capa de revista e fala sobre saudade de Paulo Gustavo

A edição de agosto da GQ Brasil viajou até Itaipava, na região serrana do Rio, para encontrar o dr. Thales Bretas. Por lá, o médico dermatologista deu a primeira longa entrevista desde a morte do marido, o ator Paulo Gustavo, em 4 de maio deste ano, vítima da covid-19. Ao lado dos filhos do casal, Romeu e Gael, de dois anos, ele ilustra a capa da revista que Paulo, marido e pai, já estrelara duas vezes antes, em 2017 e 2018.

Na reportagem de Audrey Furlaneto o médico conta como a experiência de viver a paternidade do lado de um dos maiores humoristas do Brasil deve servir como base para a criação dos pequenos após sua partida. Entre um clique e outro de Fábio Bartelt ele oscila entre a atenção com os pequenos e os momentos de vulnerabilidade: “Vou tentar de todo jeito fazer com que eles não sintam essa falta, esse buraco que sinto. Sempre penso: o que o Paulo diria? É um pouco sufocante não ter essa resposta”.

O maior desafio agora, para Thales, é carregar na educação dos filhos os valores do marido. “É muito difícil educar sem ter uma referência, sem ter um outro para contrapor, porque às vezes você tem uma opinião sobre uma coisa, mas quer discutir. E eu tinha muito isso de trocar com o Paulo.”

