Ao menos 81% dos empresários rio-branquenses demonstram otimismo com as vendas, diz Fecomércio/AC

Comerciantes da capital Rio Branco seguem com preparos para as vendas dos Dias dos Pais de 2021 e, segundo dados da pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, de 26 a 30 de julho, 81% dos empresários rio-branquenses demonstram otimismo quanto às vendas do comércio de bens e serviços no varejo na data comemorativa que abre o segundo semestre do ano.

O avanço significativo da vacinação da população contra a Covid-19 no Estado permite a flexibilização dos setores comerciários, bem como sinaliza um aquecimento na economia do mercado de Rio Branco, mesmo com níveis de preço ainda preocupantes. Os sinais de melhora para o mercado, segundo levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged), o aumento de emprego na economia insinua impacto positivo para o setor de comércio.

Segundo o levantamento feito pela equipe técnica do sistema Fecomércio/AC, 68% dos entrevistados informam que a preparação do estabelecimento comercial está focada na divulgação das novidades em estoque, 18% trabalham otimizando a logística do segmento e 10% com investimentos em embalagens específicas.

Nesse sentido, 65% dos empresários utilizam as redes sociais como iniciativa de aumento do movimento das vendas da data comemorativa. Outras iniciativas do comércio visando o aumento das vendas são: serviços gratuitos de delivery (11%); investimento em marketing (11%); criação de brindes (10%) e voucher (3%) como estratégia de vendas para os clientes com mais gastos.

Dos 77 empresários consultados, 33% investiram em tecnologia para negócios de venda e compras como estratégia de manutenção ativa do comércio no período de pandemia, bem como 31% dos entrevistados relataram a necessidade de adaptação do horário de funcionamento por conta do período de pandemia, e 12% dispensaram mais tempo renegociando dívidas fiscais e bancárias. A pesquisa destaca, ainda, 24% dos empresários que afirmam sobre grande parte do tempo buscando meios para “enxugar” custos.

Para 85% dos empresários, as ações relacionadas à otimização de recursos se mostram eficazes para manutenção das atividades de vendas. Outra parcela de 15% revela mais foco no aprimoramento do sistema de planejamento dos negócios.