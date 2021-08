Apenas uma pessoa está internada na UTI do Hospital de Campanha do Juruá

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 12, há 11 pacientes internados na Clínica Covid (desses, 05 são de Cruzeiro do Sul).

Na UTI Covid, há 01 paciente de Cruzeiro do Sul. No geral, há um total de 12 pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, 03 admissões na Clínica médica Covid e 02 transferências interna da Clínica médica Covid para Clínica médica geral. Foram registradas 02 altas hospitalares e nenhum óbito confirmado.

Desde o início desta semana o índice de internados segue estável e em redução em Cruzeiro do Sul, sendo que nos últimos dois dias o número de intubados chegou a zerar no Hospital de Campanha.

No Acre, ao todo, 70 leitos estão disponíveis na rede SUS, sendo que sete estão ocupados. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.