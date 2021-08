Após chegar nos Estados Unidos, Gil do Vigor comemora: “Visto carimbado”

Gil do Vigor já está nos Estados Unidos. Na manhã deste domingo (29), o economista gravou stories direto do aeroporto de Texas. “Cheguei e não fui pra salinha especial. Achei que iria, mas não fui. Passei de boa, passei pela Imigração e agora é só embarcar. Só não sei onde eu embarco. Tenho duas horas pra descobrir… Meu visto está carimbado. Que legal gente. Que lugar lindo!”, celebrou.

Em seguida, o ex-BBB falou algumas frases em inglês mostrando que a língua está afiada. ” Estou feliz que consegui falar em inglês com as pessoas, fazer minha comunicação, estou regozijado, estou vigorando”, disse.

“Enquanto meu voo não começa vou comer alguma coisa… Já comprei gente! Me senti incrível comprando… Gente, mas comprei 4 óculos por 100 dolares e no aeroporto já é mais caro. são óculos do bom, babado, maravilhosos que no Brasil com certeza é mais caro. Olha a vitória do servo! Muito barato”, continuou.

Ele também relatou uma situação divertida no local. “Gente sabe o que é mais engracado? Fui pedir desculpa e falei ‘desculpa’. Depois disse ‘sorry’, É nem um ‘obrithank…’ Sempre assim, quase um novo idioma. É automático o português, quando você vai falar com a pessoa você sabe falar inglês, mas não veio. Passa batido! Que doidera!”

Após conversar com os seguidores, ele entrou no avião com destino à Califórnia. “Vamos simbora vigorar.”

