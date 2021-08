Após conversa, Whindersson quer voltar com Luísa, diz site

Em um trecho do texto publicado em seu Instagram, Maria Lina contou que o casal construiu uma linda história, baseada no respeito vivido diariamente: “Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado“, ressaltou.

Whindersson Nunes também se pronunciou. Em uma publicação por meio de seu Instagram, o humorista postou a mesma foto que Maria Lina e fez um longo texto. Logo início, o ator já fez a revelação: “É triste dizer e nem sei pq tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser“.

Whindersson continuou falando de seus defeitos e pediu para não atacarem sua ex-mulher: “Sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo q ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer ‘que ninguém ataque’ pq o mal existe, e está por aí e não vai parar“.

Agora, a história ganhou um novo capítulo. A coluna Erlan Bastos EM OFF apurou com exclusividade que Luísa Sonza, preocupada com Whindersson, ligou para o ex-marido para conversar sobre o momento difícil e saber como ele está. A conversa durou pouco mais de duas horas, com direito a choro e pedido de desculpas por parte do humorista. Na conversa, Whindersson teria questionado sobre os rumores de crise na relação de Luísa com Vitão e a cantora respondeu que o namoro “não está nada bem”, mas que iria focar no trabalho.

O telefonema terminou com um pedido do humorista de ver a ex-esposa pessoalmente e conversar com mais tranquilidade. Luísa concordou e o encontro deve acontecer nos próximos dias. A fonte ouvida pelo EM OFF afirma que Luísa quer ter uma amizade saudável com o ex, mas desconfia que o Whindersson queira reatar a relação.

No mesmo dia em que Whindersson e Maria Lina terminaram o noivado, informações surgiram na internet apontando sobre um suposto término entre Luísa Sonza e Vitão. Eles não têm aparecido juntos em publicações nas redes sociais há um tempo. A assessoria de imprensa dos artistas declarou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, “não saber ou ter informações” sobre a crise na relação.

O namoro dos artistas foi assumido publicamente em setembro de 2020, cerca de quatro meses após o anúncio do término do casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes. Dois meses depois, o youtuber também comunicou aos fãs o seu envolvimento com Maria Lina Deggan, o que à época surpreendeu o público pela rápida recuperação do ex-casal.