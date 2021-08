Após elogiar Gladson, Mazinho Serafim reafirma apoio à Petecão em 2022

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), apesar das gravações em que aparece tecendo loas ao governador Gladson Cameli (PP), que ele escolheu como desafeto político, permanecerá firme na aliança com o senador Sérgio Petecão (PSD) e deverá apoiá-lo na campanha para o Governo em 2022; a declaração do prefeito foi dada ao site Sentinela da Fronteira Notícias. “Sou homem de palavra e vou com o Petecão até o fim”, disse Serafim nesta sexta-feira (20).

Segundo ele, “não há nenhuma possibilidade de abandonar a candidatura de Petecão ao governo em 2022”. Mazinho disse ainda que só não saiu do MDB para se filiar ao PSD a pedido do próprio Petecão, que sugeriu que ele aguardasse mais um pouco.

Os elogios feitos ao governador, na semana passada, por ocasião do lançamento de um programa de recuperação de ruas em Sena Madureira a partir de uma parceria entre o município e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, fazem parte de relações institucionais com o governador, disse o prefeito. “O governador quer se aproximar de Sena Madureira, eu sou o prefeito da cidade e estamos realizando as parcerias para o bem da população”, afirmou.

Sobre indícios de um possível retorno de Mazinho à base de apoio do governador Gladson Cameli com vistas à reeleição em 2022, o prefeito disse que nem debate essa possibilidade. “O Petecão é meu amigo, um irmão, sou homem de palavra e já disse que vou com ele para governador até que água dê na goela”, enfatizou.