Após festa, carro superlotado capota e três jovens morrem em rodovia

Três jovens morreram após o carro que eles estavam capotar e parar com as rodas para cima, na madrugada deste domingo (8), na MS-387, próximo a Bela Vista, a 323 km de Campo Grande. Segundo a polícia, dentro do veículo havia seis pessoas.

De acordo com a ocorrência, os jovens retornavam de uma festa na cidade de Antônio João, que fica a 73 km de Bela Vista. O acidente foi no km 95, a 22 quilômetros do destino final.

Conforme a polícia, as três vítimas, um homem de 19 anos e mais dois adolescentes, de 17 anos, morreram antes do socorro chegar. Outros dois foram encaminhados para um hospital de Bela Vista, sendo que um já recebeu alta. A terceira vítima que sobreviveu, foi encaminhada para Campo Grande.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da perícia estiveram no local. A polícia investiga as causas do acidente.