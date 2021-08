Após flexibilização, noite riobranquense registra movimentação intensa

Depois do decreto do Governo do Estado, que suspendeu a restrição que permitia o funcionamento de bares e restaurantes até a meia noite, o movimento na região central de Rio Branco foi intenso na noite do último sábado (31).

Leia mais: Com revogação de decreto no AC, veja quais eventos, antes restringidos, estão autorizados

O Mercado Velho, que já registrava grande movimento antes do decreto, mais uma vez foi palco de aglomeração. O que seu viu foram mesas sem distanciamento e muita gente circulando entre elas.