Após perder mandato, Flordelis é presa em casa, acusada de mandar matar o marido em 2019

A ex-deputada Flordelis foi presa no início da noite de hoje em sua casa, em Niterói (RJ). A informação foi confirmada ao UOL por seu advogado Jader Marques.

A Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido feito pelo Ministério Público do estado e decretou hoje a prisão preventiva. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ).

Antes de ser levada pela polícia, Flordelis fez uma live na qual pediu para seus fãs fazerem uma corrente de oração.

Façam uma corrente de oração a meu favor. Tenham convicção de que eu não cometi crime algum. Eu sou inocente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ainda que me levem para uma prisão, lá na prisão eu serei adoradora [de Deus]. Para quê, eu ainda não sei. Mas ele [Deus] está me levando para lá [prisão].