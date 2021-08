Após perder processo na Justiça, Gleici vive momento de alegria e faz desabafo: “Meu momento!”

Em uma sequência de registros, a influenciadora digital postou uma foto segurando seu cartão de vacinação e também um vídeo do momento em que recebeu a dose do imunizante.

“Que alegria! Um momento de gratidão a ciência e todos os profissionais da saúde que foram e são incansáveis, e também toda minha solidariedade à todas as famílias que perderam entes queridos que não tiveram nem a chance de viver esse momento. MEU MOMENTO! OBRIGADA MEU DEUS!”, legendou Gleici.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Parabéns viva a ciência e viva o SUS“, celebrou uma fã. “Que momento! Vivaaa”, disse mais uma. “Que maravilha! Momento mais que especial”, afirmou uma terceira.

Vale lembrar que a ex-sister está enfrentando um processo na Justiça. Após a polêmica com o procedimento estético que fez no nariz, a famosa entrou com um processo contra a dentista Nayane de Souza Pacheco, a quem acusou de ter feito intervenções de forma insatisfatória.