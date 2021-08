Após perseguição, Polícia de Cobija prende homens que roubaram veículo em Epitaciolândia

A polícia do Departamento de Pando, em Cobija, na Bolívia, na fronteira com os municípios brasileiros do Alto Acre, Epitaciolândia e Brasileia, prendeu os brasileiros Keurih Jhones da Silva, Clemerson Deziderio Moura e Jean Muniz Araújo, que atuavam como assaltantes na região. Todos têm idade entre 20 a 25 anos.

Na última terça-feira (24), eles deram o azar de roubarem o veículo dirigido por uma mulher, mas que pertencia a um sargento da Polícia Militar. O militar entrou em contato com autoridades bolivianas e eles passaram a ser perseguidor.

Eles pegaram o carro em Epitaciolândia e fugiram rumo ao lado boliviano. Informados da ocorrência e com a atitude suspeita na direção do veículo, a polícia boliviana iniciou uma perseguição pelas ruas da cidade até conseguir parar o trio.

Mototaxistas bolivianos apoiaram a ação da polícia informando o paradeiro do veículo com os ladrões a bordo. Autoridades brasileiras municiaram a polícia boliviana com informações e os acusados foram, enfim, presos.

Estão sendo recambiados para o lado brasileiro. Eles são suspeitos de outros assaltos na região do Alto Acre.