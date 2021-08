Após reportagem do ContilNet, Gladson diz que vai sentar com Valdete: “Não compactuo com irregularidades”

O governador Gladson Camei declarou à reportagem do ContilNet nesta quinta-feira (5), que vai sentar ainda esta semana com a diretora administrativa e financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre (Codisacre), Valdete Souza, para resolver as últimas polêmicas relacionadas à gestora.

Valdete é acusada de rachadinhas e assédio moral contra funcionários da companhia estatal.

A gestora afirmou à nossa reportagem, na última semana, que estava com dificuldades para falar com o governador.

Gladson afirmou que não vai polemizar o assunto.

“Vou sentar com ela para conversar sobre isso. Está tendo a oportunidade de se justificar, apresentar seu posicionamento para a comissão da Codisacre. Eu vou sentar com ela e ouvir a sua versão e pensamos em formas de resolver essa situação. Não vou politizar e polemizar esse assunto, mas vou tratar da forma mais justa possível”, explicou o chefe do executivo.

Valdete disse também que estava se sentindo desprotegida pelo governo.

“Estou me sentindo desprotegida? Estou! Porque nenhum chefe de Estado me atendeu, me perguntou como estou”, destacou.

Cameli disse que não compactua com irregularidade e, se for preciso, vai exonerar Valdete.

“Eu não compactuo com irregularidades. Se for provado tudo o que está sendo dito, vou exonerar”, finalizou.