Após romance com Gleici, Kaysar Dadour aposta em affair com outra ex-BBB

Após viver um breve romance com Gleici Damasceno, após a participação de No Limite, Kaysar Dadour decidiu investir em outra ex-BBB, a Jaquelline Grohalski. O ator tem sido flagrado ao lado da loira, o que aumentou os rumores de um possível romance.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, uma fonte garantiu que os dois chegaram a se envolver. Vale lembrar que Kaysar e Jaquelline participaram do Big Brother Brasil 18 – na época, eles deixaram um clima de romance no ar, mas não chegaram a se beijar.