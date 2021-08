Após suspeitas de variante Delta no AC, Gladson cancela ‘7 de Setembro’ e abre o jogo sobre futuro da Expoacre

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

O site ContilNet entrou em contato o governador Gladson Cameli que revelou decisões radicais sobre as próximas festividades na capital.

Em conversa com o repórter Everton Damasceno, o governador do Acre revelou com exclusividade que as comemorações do 7 de Setembro estão canceladas em Rio Branco.

Gladson afirmou que a população não tem interesse na vacinação da Covid-19, e com isso impossibilita a realização do evento: “Se a população não toma vacina, eu recuo nas minhas decisões”.

Cameli desabafou que não se sente seguro para realização da maior feira de Agronegócios do Acre – a ExpoAcre, devido ao cenário epidemiológico no estado. “Tenho que ter segurança nas nossas decisões, principalmente quando envolve vida. Não tem segunda chance, depois de uma decisão errada. Sem segurança, não dá”, comentou.