Após vencer Vasco por 12 a 0, Flamengo doa equipamentos a time do Acre em agradecimento

Depois que o Flamengo venceu o Vasco da Gama do Acre por 12 a 0, na estreia da Copa do Brasil Sub-17, realizada neste domingo (23), o time carioca resolveu doar equipamentos ao grupo rival.

A entrega de mochilas, bolas e coletes foi feita ainda dentro do Florestão, ao final da competição, pelo capitão do Flamengo, Matheus França.

Os integrantes do Vasco da Gama realizaram na semana passada uma vakinha para custear as despesas do jogo. O patrocínio dado ao time foi suficiente para comprar apenas o camisário dos jogadores.

“Quero desejar parabéns a vocês [do Vasco] pela recepção e disponibilidade. Em agradecimento, deixamos aqui alguns equipamentos de presente para que vocês tenham mais recursos nos próximos jogos”, destacou França.

O Flamengo compartilhou o vídeo em seu perfil oficial no Twitter. “Não é só futebol, Nação”, diz um trecho da publicação.