Armado, menor invade casa, amordaça e amarra família em Rio Branco e acaba apreendido

Policiais Militares do 1º Batalhão apreenderam um menor infrator, na manhã desta sexta-feira, 6, durante uma tentativa de roubo a uma residência e mercearia no bairro Ilson Ribeiro, em Rio Branco. Com ele foi encontrada uma espingarda com munição, dinheiro e bens subtraídos durante o assalto.

Segundo relatou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), uma testemunha viu vários homens encapuzados saindo da casa de seu vizinho, e temendo por sua segurança acionou a polícia via 190. Com a aproximação das viaturas, os criminosos fugiram do local, mas deixaram para trás o veículo que seria usado para levar os produtos roubados.

Duas guarnições atenderam à ocorrência. Os policiais encontraram dentro do veículo uma espingarda calibre .28 com uma munição, uma quantidade de dinheiro nacional, além dos bens que estavam sendo roubados do comércio da vítima, entre eles engradados de bebidas alcoólicas, materiais de limpeza e mantimentos.

As vítimas relataram que foram surpreendidas, amarradas e amordaçadas por três criminosos armados, mas uma delas conseguiu se soltar a tempo de flagrar o menor dentro do veículo, sem conseguir ligá-lo. O menor fugiu a pé, mas foi apreendido logo em seguida pelas guarnições que já estavam no local.

Os envolvidos na ocorrência, assim como os bens recuperados e a arma apreendida, foram entregues na delegacia para os procedimentos cabíveis ao caso.