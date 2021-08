Árvore de 200 anos pega fogo e se parte no meio após tempestade; veja vídeo

A árvore, então, continuou soltando fumaça até o dia seguinte, até ser seguro para os bombeiros poderem se dirigir ao local e cortar o que restou do pinheiro. No domingo (1), os profissionais também agiram em outros cinco incêndios causados pelas tempestades.

Watched an incredible scene last night @SanBernardinoNF — Jeffery pine split in two by lightning strike & trunk fire. Thanks to @R5_Fire_News folks for keeping it from spreading! #CAfire pic.twitter.com/1lgHsP56PA

— Michael Bogan (@mtbogan) August 1, 2021