Assassino levou diretora de circuito da F-1 e a namorada para jantar em restaurante horas antes de matá-las

A imprensa belga divulgou nesta quarta-feira novos capítulos do caso de duplo feminicídio seguido de suicídio cometido pelo ex-piloto Franz Dubois contra sua ex-mulher, Nathalie Maillet, e a namorada dela, a advogada Ann Lawurence Durviaux, no último final de semana, na Bélgica. As primeiras informações davam conta de que ele teria se surpreendido ao chegar em casa, em Gouvy, na província de Luxemburgo, e encontrar Nathalie, diretora do circuito de Spa Francorchamps, com uma amante. Mas o jornal “Sud Presse” revelou que os três jantaram juntos horas antes do crime.

Nathalie, Ann Lawurence e Franz foram ao restaurante Léo, em Bastogne, cidade a 30 minutos de carro de Gouvy, na noite do crime, 14 de agosto. A promotoria de Luxemburgo confirmou a informação do jornal. “Estiveram presentes os três”, disse Grégory Bertholet, dono do Léo, ao “Sud Presse”: “Na verdade, conversei com eles. E em nenhum momento poderíamos ter previsto o que estava por vir. Eles não estavam alcoolizados quando foram embora”.

Outras testemunhas, por outro lado, falam de forte tensão: uma discussão sobre o futuro divórcio e a divisão de bens teria incomodado Franz, que teria deixado o restaurante sozinho após pagar a conta. Uma versão que o diretor do estabelecimento refuta. Segundo ele, os três saíram juntos, por volta das 23h (horário local), menos de uma hora antes do duplo assassinato, cometido na residência do ex-casal Dubois-Maillet em Gouvy. Franz atirou nas duas mulheres antes de se suicidar.

Ainda segundo o “Sud Presse”, Jean-Marc Durviaux, irmão de Ann Lawrence, contou que o jantar teria sido organizada pelo próprio Franz para celebrar seu aniversário, o de Ann Lawrence e também o último aniversário de casamento dele com Nathalie.

Jean-Marc também indicou que Franz e Nathalie estavam em processo de divórcio e que a relação entre Nathalie e sua irmã era bem conhecida por Franz. Para ele, o que aconteceu na noite de sábado em Gouvy “parece ter sido planejado”. “O relacionamento delas começou na primavera (entre fim de março e fim de junho no Hemisfério Norte). Elas haviam explicado as coisas a Franz em julho e ele parecia concordar”, disse Jean-Marc.