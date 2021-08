Assembleia retoma sessões presenciais com homenagem a mortos por Covid-19

Depois de 16 meses, incluindo os recessos, realizando apenas sessões remotas, via digital e sem a presença física de deputados – tudo por conta da pandemia do coronavírus, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) retomou as sessões presenciais nesta terça-feira (10). Ainda sob muitos cuidados, com os deputados, assessores e o público presentes nas galerias ainda usando máscaras e tomando os demais cuidados em relação aos protocolos sanitários.

Entre os cuidados estão, ainda, a realização de sessões pela metade em relação exigido no regimento interno. Portanto, as sessões presenciais serão realizadas apenas duas vezes por semana, as segundas e terças feiras. Não haverá, portanto, mais sessões remotos. Nos demais dias, haverão debates nas comissões e preparações para sessões presenciais.

Os deputados começaram a chegar e ainda não há confirmação se todos os 24 membros participam da sessão, cuja reabertura está prevista, com a ordem do dia, com uma homenagem aos servidores do Legislativo e a todas as pessoas que morreram por covid-19 no Acre. Foram 512 dias com a sede do Legislativo estadual fechado. A sessão foi aberta com o Hino Acreano sendo cantado em homenagem às vítimas da doença.