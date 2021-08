Atendente, jovem aprendiz e mais: confira as vagas disponíveis no Acre para esta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (16), oito vagas para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades, por sua vez, variam entre jovem aprendiz, atendente, auxiliar administrativo, vigilante e gestor de território.

Para se inscrever, o candidato precisa entrar nos links especificados abaixo e fazer o cadastro nos respectivos sites de divulgação das vagas.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Atendente na “LIQ” (duas vagas, sendo uma para Pessoas com Deficiência): Atendimento ao cliente, ativo e/ou receptivo, para produtos ou serviços de diferentes segmentos do mercado, não é necessário experiência; capacidade analítica; conhecimentos em informática; controle emocional e agilidade; carga-horária de 6h20;

– Jovem Aprendiz no “Sicredi”:

– Jovem Aprendiz na “Coca-Cola”: Atendimento ao cliente (telefones, e-mails e etc); realização de listas e relatórios; registro informatizado de produtos; organização de arquivos e produtos, dentre outros. Basta entrar no site oficial da Coca Cola, fazer o cadastro, preencher todos os campos informando sua cidade e o setor deseja, depois informar todos os dados do seu currículo;

– Vigilante na “Prosegur”: Atuar como Vigilante Intermitente com registro em CTPS, cobrindo demandas em diferentes postos onde a Prosegur atua. Além de salário de até R$1.8 mil mensais e plano de saúde, a empresa também fornece vale-alimentação. É preciso ter curso de Vigilante Patrimonial, disponibilidade para trabalhar em diferentes escalas, horários e postos; e ter ensino médio completo.

– Gestor de Território na “Martins”: Atuar na gestão dos profissionais de vendas e dar suporte aos representantes comerciais autônomos, garantindo a realização das vendas de todos os produtos em todo território nacional. Necessita de curso superior em Administração, Marketing, Engenharias, Gestão comercial e áreas correlatas. Conhecimento em gestão de categorias, pacote Office, gestão de pessoas, legislação tributária, relações trabalhistas, matemática financeira, dentre outras. O candidato também precisa ter disponibilidade para viajar e residir em Rio Branco – AC.

– Auxiliar Administrativo no “Hospital de Amor”: executar as rotinas administrativo-operacionais, de acordo com o manual de normas e procedimentos do setor, garantindo assim a qualidade dos resultados obtidos.

– Aprendiz na “Ambev”: Operacionalizar as atividades desenvolvidas viabilizando o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela sua área de atuação. Contribuir para maximização/otimização dos serviços prestados à sua área de atuação e demais, mediante orientação e treinamento no que tange às rotinas operacionais. É preciso ter ensino médio completo e complexidade de raciocínio.

