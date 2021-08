Atlético-AC vence o Ypiranga-AP e deixa a lanterna da Série D

Muitos gols no duelo dos eliminados disputado neste domingo, no Florestão, no Acre. O Atlético-AC venceu o Ypiranga-AP por 3 a 2, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético chegou aos sete pontos, mas segue na lanterna do Grupo A1, enquanto o Ypiranga é o sexto, com 12.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo domingo, as duas equipes encerram suas participações na Série D. Enquanto o Atlético-AC visita o São Raimundo-RR, o Ypiranga-AP recebe o Fast Clube. Ambos os jogos serão às 17h.

O JOGO

Os donos da casa abriram o placar aos 14 minutos da primeira etapa, com Naldo. Quando a partida se encaminhava para o intervalo, Luciano Pit, aos 48, empatou para o Ypiranga.

No segundo tempo, Léo Baiano, logo aos três minutos, fez o segundo do Atlético, que anotou o terceiro quatro minutos depois, com Ciel. Atrás no marcador, o Ypiranga adiantou a marcação e fez o segundo aos 43, com Helson Luiz, mas a reação parou por aí.