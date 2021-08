Atlético e Humaitá brigam pela liderança do Acreanão-2021

Atlético e Humaitá duelam na tarde e noite desta quarta-feira (18) pela ponta da tabela de classificação do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

O confronto será disputado no estádio Arena da Floresta e será dirigido pelo árbitro Antonio Marivaldo, assistindo por Rener Santos e Antônio Ecídio.

O Galo Carijó chega para o confronto na liderança da competição e com 12 pontos ganhos e aproveitamento de 100%. O técnico Zé Marco para o compromisso contra o Tourão terá força máxima, mas ainda conta com uma dúvida na escalação do time principal.

Renato e Léo Bahia briga por uma posição na frente da defesa. O provável time celeste será: Luiz Miller, Thomas, Reginaldo, Lelo e Léo Morais; Renato (Léo Bahia), Diego Baiano, Ciel, Marcelo Pano, Digão e Daniego.

O técnico Zé Marco não esconde que o confronto será uma parada duríssima pela qualidade do adversário.

“O Humaitá é um adversário qualificado e com vários atletas talentosos, isso sem falar da sua linha de frente que merece atenção especial pela rapidez”, explicou o comandante do Galo Carijó.

Sem Polaco, Diego reforço o Tourão do Humaitá

Por outro lado, o Tourão para o duelo contra Atlético Acreano terá o retorno do zagueiro Diego. O atleta cumpriu suspensão automática na vitória da equipe porto acrense diante do São Francisco e entra na vaga do lateral/zagueiro Douglas.

Por outro lado, o técnico Marcio Parreiras não poderá mais contar com o meia-atacante Polaco. O atleta recebeu uma proposta do futebol da Arábia Saudita e rescindiu contrato com o Tourão.

Com Aldair escalado no lugar de Polaco, o técnico Márcio Parreiras fez os últimos ajustes na equipe do Tourão na manhã da terça-feira (17), no campo da Vila do Incra, em Porto Acre. Martins, Xavão, Vinícius, Diego e Caetano; Dudu, Marquinhos, Dodô e Kariri; Aldair e Gleisson.

De volta a equipe principal, o zagueiro Diego diz que o Tourão trabalhou forte na busca de uma vitória contra o ex-clube. O atleta diz que suas maiores conquistas foram pelo clube celeste, mas agora ele quer fazer história com a camisa do Tourão do Humaitá.