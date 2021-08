Aulas nas escolas Municipais de Cruzeiro do Sul começam dia 08 de setembro no sistema híbrido

Com os hospitais com o mínimo de pacientes e a Covid-19 diminuindo, o secretário de educação, Amarisio Saraiva, fala sobre o retorno das aulas presencias. Ele afirma que a equipe de educação do município, está em um plano de retorno das aulas, com o apoio e as parcerias com o comitê da Covid-19, o Conselho Municipal de Educação e os órgãos de controle para que as decisões sejam tomadas dentro da legalidade.

“A previsão de retorno das aulas é no dia 08 de setembro. O nosso ano letivo terá a característica (híbrida) de ter uma parte presencial, sendo que 50% da turma vai uma semana e 50% vai na outra semana, para mantermos o distanciamento exigido pelas portarias de prevenção”.

Ainda segundo o secretário, algumas escolas estão em reforma e outras passarão por reconstrução. “Não adianta a gente querer colocar as crianças em uma escola em construção. A escola Beija-flor, Quirino Nobre e Irmã Diana, passarão por uma reforma para que as crianças tenham segurança. Está tudo dentro do nosso planejamento Iremos cobrir essas escolas tudo em zinco, trocar todos os pisos, e deixar uma ambiente confortável”, concluiu.