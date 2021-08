Auxílio do Bem: governo prorroga pagamento a 18 mil famílias no AC por mais 3 meses

O Governo do Acre divulgou a prorrogação do pagamento do Auxílio do Bem por mais três meses. Os cartões do auxílio emergencial pago pelo Governo a pessoas em situação de vulnerabilidade devido a pandemia da Covid-19, começaram a ser distribuídos em abril deste ano e previa o pagamento de três parcelas.

São mais de 18 mil famílias que estão aptas a receber os pagamentos de R$ 150,00. “O Cartão do Bem poderá ser usado para compras nos comércios locais e em estabelecimentos credenciados. Os cartões são voltados para a compra de itens de primeira necessidade”, diz o Governo.