Auxílio emergencial: Governo pode estender o benefício até dezembro?

O governo federal prorrogou em julho os pagamentos do auxílio emergencial 2021. O benefício, que teria inicialmente apenas quatro parcelas, recebeu três novas, totalizando sete rodadas, pagas entre abril e outubro deste ano.

Com a crise financeira e sanitária ainda latente, muitas pessoas estão na expectativa de mais uma renovação do auxílio emergencial, desta vez com pagamentos até o mês de dezembro de 2021. Mas quais as chances de isso acontecer considerando o cenário econômico atual?

Até o momento, e com base em declarações recentes do alto escalo do governo, o auxílio emergencial possivelmente não terá uma prorrogação. Isso porque a equipe econômica se prepara para o lançamento do programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, no mês de novembro.

O governo acredita que até outubro toda a população adulta terá tomado ao menos a primeira dose da vacina ou a dose única, permitindo assim a retomada completa da economia, como defendido pelo ministro Paulo Guedes. O foco é de fato para a ampliação do programa social.

Sendo assim, a previsão é de que o Auxílio Brasil comece a operar a partir de novembro, com valores atualizados para quem já recebe o Bolsa Família, girando em torno de R$ 250 e R$ 300. Lembrando que o foco da medida são as famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema.