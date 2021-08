Baby do Brasil afirma que ainda não tomou vacina e surpreende com motivo

Aos 69 anos, Baby do Brasil já tem o direito de se vacinar contra Covid-19 há algum tempo, mas resolveu não receber o imunizante. Em conversa com Zeca Camargo, no UOL, a cantora, que falou sobre o retorno dos shows presenciais, foi questionada pelo apresentador sobre se já tinha sido vacinada.

“Ainda não! Eu estou pegando, no mundo inteiro, todas as pesquisas sobre tudo que estou colocando dentro do meu corpo […] Eu vou fazer 70 anos, no ano que vem, com o corpinho de 20. Tenho todo o direito de decidir se quero colocar essa zorra dentro de mim ou não”, disparou a artista.

