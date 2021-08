Balsa com alimentos vira no rio Madeira e carga é levada por moradores

“Parece que essa balsa tocou no pedral do rio e foi descendo. Eles (pilotos) foram tentando amenizar as coisas, mas não conseguiram”, diz.

Como a balsa ficou parcialmente virada na água, moradores da região se aproximaram em pequenos barcos e começaram a levar a carga.

A embarcação seguia de Porto Velho para Manaus e levava açúcar, óleo, e outros alimentos.