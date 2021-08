Bandidos roubam gado em Acrelândia e proprietário oferece recompensa para quem tiver informações

O roubo do gado aconteceu na madrugada deste domingo (29), em Acrelândia, município 116 quilômetros distante da Capital. A propriedade de onde as cabeças de gado foram roubadas fica no ramal conhecido como linha 3.

Segundo o proprietário do rebanho, alguns dos gados roubados são novilhas prenhas de embriões “Aberdeen” e “Meio Sangue”.

A suspeita é de que os criminosos arrancaram a porteira da propriedade onde estava o gado, entraram com dois caminhões e levaram os animais. O roubo foi percebido logo pela manhã, por funcionários da fazenda.

De acordo com o proprietário da fazenda, o prejuízo é de cerca de R$ 200 mil. O caso está sendo investigado pela Polícia de Acrelândia. O proprietário do rebanho prometeu dar uma gratificação para quem der informações sobre o paradeiro das novilhas. As informações devem ser passadas para os números 68-98100 0520 (Wagner) ou 68-999387627 (Fábio).