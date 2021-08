Bárbara Evans posa de maiô durante passeio de barco: “14 kg a mais de pura felicidade!”

Bárbara Evans publicou fotos no Instagram neste sábado (21) em que aparece de maiô em um passeio de barco ao lado do marido, Gustavo Theodoro. A modelo, que contou recentemente ter engordado após iniciar tratamento de fertilização in vitro para tentar engravidar, aproveitou para falar sobre sua nova forma. “Eu com meus 14 kg a mais de pura felicidade! Se ame e se aceite!”, postou a filha de Monique Evans, que foi elogiada pela mãe: “Muito linda e abençoada”.

No início de agosto, Bárbara falou sobre não estar conseguindo manter uma dieta por estar passando por um momento de muito estresse. “Nesse momento não consigo fazer dieta. Como saudável durante a semana, mas final de semana me dou o luxo de comer o que quiser. Eu nem posso fazer dieta do jeito que fazia, rigorosa, porque as medicações não permitem e também estou extremamente ansiosa e isso faz com que eu coma bastante. Sempre falei aqui que estava muito tranquila, mas a gente está passando por um momento agora que fico muito ansiosa, fico muito nervosa, choro demais, estou tomando um hormônio diferente. Falei para mim ‘não se julgue’ porque está sendo uma fase complicada… Estou mais cheinha, mas tem muita gente me mandando mensagem falando que estou mais bonita. Eu sempre gostei de ser muito magrinha, não adianta, mas é um momento delicado, um momento de decisões então não estou me controlando muito. Estou me aceitando, como sempre me aceitei”, disse ela, na ocasião.

