Bares e restaurantes de Rio Branco vão exigir carteira de vacinação contra Covid-19 na entrada

A maior parte dos estabelecimentos comerciais de lazer em Rio Branco vai exigir a partir do próximo mês a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19 para a entrada de pessoas.

A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet pelo presidente da Associação de Bares, Restaurantes, Buffet e Eventos do Acre (Abracre), Leôncio Castro, nesta quinta-feira (19).

A medida é denominada selo “Bares Vacinados” e será adotada por mais de 30 empreendimentos associados à Abracre. Entre os bares e restaurantes mais populares, estão: Vintage, Tardezinha, Confraria, além de outros pontos badalados de toda a capital acreana.

“Uma forma de zelar pela segurança dos nossos clientes e empresários, combater o vírus e estimular a vacinação em massa”, argumentou Castro.

No início do mês julho, o bar Recanto, localizado na Estrada Dias Martins, próximo ao Centro Universitário U:Verse, decidiu exigir a carteira de vacinação para permitir a entrada dos consumidores no local.

Os empresários e a Abracre vão lançar o selo nesta sexta-feira (20), em um café da manhã para membros e autoridades, às 9h. A data que passa a valer a medida será anunciada durante o evento, mas é certo que será ainda no início de setembro.

Os clientes terão que apresentar a carteira física ou uma foto dela, além de documento oficial.