Bebedeira entre amigos quase termina em morte na Transacreana

Efrain, de 26 anos, foi ferido com um facada, na tarde desta terça-feira (16), no km 68, no Ramal Centrinho, na Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Efrain estava participando de uma bebedeira com amigos quando um homem acabou discutindo com a vítima. Na confusão, Efrain acabou recebendo uma facada no peito. Após a ação, o autor do crime saiu pelo Ramal Centrinho tentando furar populares e fugiu.

Populares prestaram os primeiros socorros a Efrain e encaminharam ele para o pronto-socorro de Rio Branco em uma caminhonete. O veículo foi interceptado por uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estabilizou a vítima e levou ao PS em estado de saúde grave. Segundo o médico do Samu, Efrain teve o pulmão perfurado pela faca e foi necessário receber os oxigênio para que ele aguentasse chegar no Hospital.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).