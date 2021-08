Besiktas desiste de Diego Costa, que mantém conversas com o Atlético-MG

Ao que tudo indica, o principal concorrente do Atlético-MG na contratação de Diego Costa está fora da disputa. Segundo informação do portal Ajansspor, da Turquia, o presidente do Besiktas, Ahmet Nur Cebi, teria se irritado com as altas exigências do staff do jogador e vetou o negócio.

Segundo a publicação, entre as imposições feitas, estava a condição para que Diego Costa recebesse, além do salário, uma porcentagem nas vendas de camisas com o nome dele. Além disso, o contrato preveria uma garantia anual de 4 milhões de euros e a exigência de pagamento de luvas no valor de 1 milhão de euros pelo acerto.

No mês passado, a imprensa da Turquia noticiou as negociações entre Besiktas e Diego Costa, atualmente sem clube. A oferta seria de aproximadamente R$ 18 milhões anuais para assinar com o time turco até junho de 2023.

Agora, com o principal rival fora da disputa, o Atlético teria ‘caminho livre’ para negociar com Diego Costa. A informação da negociação entre as partes foi antecipada pelo ge, na última sexta-feira. O jogador de 32 anos foi oferecido ao clube, e embora os valores sejam altos, há possibilidade de negócio.

O Atlético colocou valores na mesa de Diego Costa nos últimos dias. O atacante recusou a oferta. A direção do Galo tenta uma segunda cartada, com melhores condições. Uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias para tratar do assunto.