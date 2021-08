Bittar recebe placa de homenagem por emenda de R$ 200 milhões enviada ao Acre

Através de uma emenda parlamentar de R$200 milhões destinada pelo senador Márcio Bittar ao estado do Acre, um problema antigo no município de Porto Acre vai, finalmente, ser resolvido. A ponte de madeira sobre o rio Andirá, que já isolou centenas de famílias do município, agora será substituída por uma estrutura definitiva de concreto.

Através da emenda, também foi possível fazer a recuperação da rodovia que liga Rio Branco até a Vila do Incra, e com a ligação de Porto Acre até o Bujari. De acordo com o prefeito do município, Bené Damasceno, nunca houve tanto investimento em uma única vez. De fato, o valor que foi enviado a Porto Acre é consideravelmente alto: R$83 milhões.

Em decorrência disto, o governador Gladson Cameli outorgou uma placa de agradecimento ao senador pela emenda, e que foi entregue na última quinta-feira (05) na sede do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) após uma visita realizada por Bittar. Segundo o diretor do departamento, Petrônio Antunes, os recursos serão cruciais para recuperar pontos críticos em rodovias e ramais, e nisto acabou-se incluindo a ponte do município, que foi investido cerca de R$8 milhões somente na revitalização dela.

Ainda segundo Antunes, já existem obras em execução e devidamente licitadas. Outras, por sua vez, ainda se encontram em processo de licitação ou planejamento. Após o encontro, o diretor do Deracre ainda esclareceu que haverá outras reuniões para que as obras sejam ainda mais debatidas. “E com o apoio do senador, tenho certeza de que poderemos fazer muito mais”, finalizou.

O senador complementou que acha muito importante o empenho do diretor em pensar, de forma estratégica, o destino dos recursos. “Estes recursos são em decorrência de parcerias entre o governador Gladson Cameli com a bancada federal e o presidente Jair Bolsonaro”, destacou.