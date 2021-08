Bocalom diz que apoia reeleição de Bolsonaro: “Um homem ‘macho’ para colocar o Brasil de volta nos trilhos”

Durante o evento do Progressistas que ocorre na noite desta quinta-feira (26), em Rio Branco, com a presença das principais lideranças do partido no Acre, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que apoia a reeleição de Bolsonaro de qualquer maneira porque ele é um homem “macho” para colocar o Brasil de volta nos trilhos.

Segundo o gestor, participou de várias reuniões nesta tarde para acelerar os trabalhos do município e é “de trabalhar sério e duro, de maneira honesta, que faça o dinheiro render”. O prefeito também não poupou elogios ao governador com quem, segundo ele tem trabalhado junto “para gerar emprego para as famílias acreanas”.

Bocalom disse que o Progressistas é o partido da prosperidade tendo atualmente cinco prefeitos, três deputados estaduais, 38 vereadores, uma senadora e um governador, esclarecendo que “sempre foi direita desde a ARENA, depois PDS. Ficou um tempo no PSDB, mãe voltou a sua velha casa, o Progressistas”.