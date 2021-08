Bolsa Família: Calendário de prorrogação do auxílio e o novo valor de R$ 400

A Caixa Econômica Federal começará a pagar a quinta parcela do auxílio emergencial a partir do dia 18 de agosto para os inscritos do Bolsa Família.

O pagamento do auxílio para inscritos do Bolsa Família nessa prorrogação seguirá a mesma sistemática adotada nas parcelas anteriores, ou seja, no calendário tradicional do programa.

A nova prorrogação do auxílio emergencial servirá como uma ponte para inscritos do Bolsa Família, pois, segundo previsão do governo, assim que a última parcela do benefício for paga, em novembro os inscritos do programa social devem estrear o novo formato que o governo federal vem preparando para o Bolsa Família.

Segundo novas projeções e posicionamentos políticos, o Bolsa Família que hoje paga um valor médio de R$ 192, poderá ser elevado para R$ 400 por mês, sendo assim, mesmo após o fim dos pagamentos do auxílio os beneficiários do programa social podem ter uma boa surpresa.

Ainda com relação ao Bolsa Família, o governo pretende ampliar o programa social, permitindo que mais três milhões de famílias possam receber o novo valor do programa, onde, parte desses três milhões de beneficiários também será retirado dos beneficiários do auxílio emergencial, que hoje se enquadram nas exigências do programa social mas não são contemplados com o mesmo.

Calendário de prorrogação do auxílio

Confira a seguir o cronograma de pagamentos das próximas parcelas do auxílio emergencial para inscritos do Bolsa Família:

5ª parcela

NIS final Quinta parcela NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

6ª parcela

NIS final Sexta parcela NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

7ª parcela